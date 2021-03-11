我們每天3C產品的使用時間已經超過10小時，過度用眼的狀況，容易出現乾眼、酸澀情況，甚至會有用眼焦點難以聚焦的問題，帶來許多眼睛健康風險，眼睛疲勞(digital eye strain)的問題越趨嚴重，更是護眼保健食品銷量在近年來大幅增加的原因。

市售已有許多葉黃素保健食品，但除了保健食品以外，又可以吃什麼食物來保養眼睛呢？這次的專欄，營養師將分享該怎麼從飲食補充營養素，提升眼睛保護力。

●維生素E與葉黃素 改善用眼過度產生自由基與視網膜發炎

人體需要眼睛接收光線產生視覺，當光線進入眼睛會刺激視網膜黃斑部，進而讓大腦產生視覺，但又會因為光線造成眼睛危害。

在環境光線不足、長時間使用3C商品，光線大量進入眼睛就容易出現「視覺模糊」與「乾眼」的眼睛疲勞症狀，長期甚至會有黃斑部退化的問題。

維生素E與葉黃素，能改善用眼過度產生自由基與視網膜發炎的危機。(圖/好食課提供)

用眼時視網膜上有許多易受光線刺激而氧化的DHA脂肪酸，在氧化過程中也會產生許多發炎物質讓視網膜發炎，人體就內建許多機制幫助眼睛對抗光線帶來的壓力與傷害，維生素E與葉黃素是這些保護機制中最重要的營養素。

●維生素E能降低黃斑部退化風險

維生素E是人體極為重要的抗氧化維生素，能消除視網膜自由基，不讓DHA被自由基破壞，文獻亦指出維生素E也會參與其他眼睛組織的抗氧化作用，且具有抗發炎功效。

食物之中 容易取得與方便即食的堅果，內含豐富維生素E，更是人體攝取的重要來源，補充足夠堅果助於人體吸收維生素E保護眼睛。

美國醫學會期刊研究指出，每週常態吃堅果能降低黃斑部退化（Age-Related Macular Degeneration）的風險，而哈佛醫學院也建議可以透過攝取堅果獲得維生素E等營養素來保護視力。所以，想要改善眼睛疲勞症狀，營養師推薦需攝取足夠堅果，以補充維生素E來保護眼睛。

●葉黃素消除視網膜的自由基，保護視神經

葉黃素主要分布在視網膜黃斑部，為眼睛內建的防禦機制。學者在動物實驗中發現給予葉黃素可以改善黃斑部自由基，也能對抗視網膜黃斑部的發炎問題，因此葉黃素具有保護視神經的功能。

若在飲食中能攝取足夠的葉黃素與維生素E，透過其抗氧化與抗發炎的兩大機制，就能對抗光線帶來的危害，減少用眼過度產生的疲勞酸澀感，並預防眼睛退化的問題。

每天吃一小包堅果，補充護眼所需維生素E，發揮保護眼睛的功效。(圖/好食課提供)

●多攝取蔬菜及堅果，獲取充足葉黃素與維生素E，發揮保護眼睛的功效

國民營養調查發現，成年人的維生素E攝取量僅達到建議量的68%。好食課亦曾調查過百位上班族女性整天的飲食內容，結果發現超過75%的受訪者都沒攝取足夠的葉黃素，其中43%的上班族女性，葉黃素攝取量未達建議量的一半（< 3mg）。

現今的飲食習慣不佳，每天的堅果攝取量低於建議量的3成，而蔬菜攝取量也只有建議量的60%，都將導致維生素E與葉黃素攝取不足， 所以，不只要補充葉黃素，也要注意攝取足夠的維生素E。

同時重視這兩種營養素，才能幫助對抗眼睛的氧化發炎問題，營養師接下來就來介紹如何從飲食補充足夠的葉黃素與維生素E。

●天然原態食物 堅果+蔬菜，維生素E與葉黃素雙重營養保護眼睛

市面上有許多葉黃素與維生素E的補充劑，建議從天然原態的食物中攝取，如深綠色與橘黃素蔬菜就富含葉黃素，而堅果則是提供高量的維生素E。

各種堅果的維生素E含量。(圖/好食課提供)

以杏仁果為例，1包20公克的隨手包就能提供近40%建議量的維生素E，平常就要吃足蔬菜，且要有常態吃堅果的習慣，讓我們有充足的維生素E與葉黃素來保護眼睛。

營養師建議選擇吃一包堅果（20克或30克隨手包都可以）來補充維生素E，也可以選擇添加葡萄乾、枸杞等果乾商品，更能多攝取到花青素或類胡蘿蔔素，市面上也有添加葉黃素的堅果，都是能一次可以得到多種護眼營養素的好方法！

(中時新聞網)