大陸知名網路紅人泡泡龍（本名：于海龍）在5日驚傳猝逝，得年29歲，泡泡龍擁壯碩外形、憨厚個性，憑著大食量經常挑戰各式美食、餐廳，泡泡龍常對店家踢館嗆聲：「給老闆上一課」口號而出名，但如今泡泡龍則因為公安機關拍攝公益反詐騙影片而累倒、不幸猝逝，也讓網友悲痛嘆：「你真的下課了」。

29歲泡泡龍身材肥胖、頂著小平頭，是大陸知名的美食「吃播」主，體重曾一度高達公斤的泡泡龍個性正直、樂觀、開朗，笑口常開的他也因此狂圈了不少粉絲，而泡泡龍在抖音的帳號擁有2百多萬人追蹤，他以驚人大食量挑戰各式美食而闖出知名度，泡泡龍常對店家踢館嗆聲：「給老闆上一課」，口號戲劇效果十足。

泡泡龍為公安機關拍攝公益反詐騙影片而累倒、不幸猝逝。（圖／取材自彭湃新聞微博）

不過昨（10日）卻傳出泡泡龍噩耗，美食自媒體「紅雨老師」發布訃告，宣布本名于海龍的泡泡龍已離開人世，表示泡泡龍在5日為公安單位拍攝公益反詐騙宣傳影片，他嚴格要求自己的每個表情、動作，不滿意就重拍，因長時間高強度工作，泡泡龍在收工後不幸地離開人世。

泡泡龍在人生最後留下了幾支正能量影片，葬禮上，吉林省通化市通化縣府則派員特別頒發特殊貢獻榮譽獎給泡泡龍，而泡泡龍的死訊更是震驚網友，留言嘆：「下課了，兄弟」、「你真的下課了」、「要注意身體啊」、「這一天來得太快」。

(中時新聞網)