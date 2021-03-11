民進黨立委王定宇被爆與民進黨發言人顏若芳同居，還遭「抓包」透過臉書打卡故佈疑陣，企圖隱匿行蹤。對此，今（11）日上午王定宇又恢復早安打卡，反擊表示，「我的早安文根本不是打卡表示自己位置」。對此，宅神朱學恒傻眼表示，這簡直是問A答B的新境界。

在與顏若芳爆出緋聞後，王定宇暫停更新一天的臉書，今又打卡顯示在台南。他表示，這麼多年來的「早安文」，重點是一早跟支持者問早安並傳達二件事：一是所在都市，二是天氣概況，從來沒有「打卡」表示人在哪裡。至於早安相片，王定宇說，是日常隨時拍的或是網上抓的，都是存在Dropbox內，當天跟氣象軟體合併。

王定宇強調，每一則「早安文」都是如此，助理、家人、支持者都知道，而那些編故事，說某一則刻意製造假地點的，要不要每一則都對照一下。他強調，「不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之」。

對於王定宇的回應，宅神朱學恒在臉書上傻眼表示，現在整起事件的重點根本就不是你打卡是真的還是假的，而是王定宇跟顏若芳之間到底是分租還是同居。直呼這簡直是「問A答B新境界，跟你問打炮、你回我打卡？」

(中時新聞網)