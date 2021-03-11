接下來就看「小飛俠」布萊恩遺孀瓦妮莎是否公開這些「沒品」警察姓名了！根據美國八卦媒體《TMZ》在11日爆料，瓦妮莎狀告洛杉磯郡警局案件宣告勝訴，代表她可以得到當時拍攝且散播布萊恩墜機失事現場照片的至少8名警察姓名。

回顧去年1月27日，當布萊恩跟二女兒吉安娜在洛杉磯郊區墜機身亡，竟然有警察到場拍攝現場殘骸與布萊恩遺體照片，且在網路上散播，這讓瓦妮莎相當心痛，也決定要狀告洛杉磯郡警局，試圖讓這些散布照片的警察名字曝光出來。

洛杉磯郡警局方面認為，這些涉案的警察應該受到保護，一旦姓名都被曝光，很有可能讓這些警察遭到不必要的傷害，就以判決結果來看，瓦妮莎與她的律師已經成功說服法官，也讓她宣告勝訴，不過洛杉磯郡警局仍有權利繼續上訴。

就算這些警察的舉動相當不可取，可是假如瓦妮莎真的決定公開這些警察的真實姓名，接下來難免會掀起一場「肉搜」大戰，這些警察不僅自己生命安全受到影響，連他們的家人都恐怕難以倖免，瓦妮莎確實必須好好思考一下，是否還要繼續加大這場意外的傷害程度。

(中時 )