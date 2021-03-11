國民黨主席將在今年7月改選，熱門人選漸漸浮出檯面，先前曾表示準備參選下屆黨主席的前台北縣長周錫瑋，今宣布「不參加這次的國民黨主席選舉」。

周錫瑋在臉書指出，總統蔡英文連任後，民進黨越來越蠻橫霸道，傷害民主、箝制言論自由，人民的怨言越來越多，但國民黨並沒有順勢贏得民心，跟過去一樣，黨主席選舉被操弄，使得黨內有更大的分裂危機。兩週前，他告訴團隊，將不參加這次國民黨主席選舉。

周錫瑋說，經歷8年平靜的田園生活後，會再復出完全是希望幫助國民黨同志更團結，共同為中華民國的民主努力、為台灣人民的幸福努力，希望讓民眾看得起國民黨，讓國民黨再次贏回執政、為人民服務，希望國民黨成功的關鍵，是因為我們真的大公無私、因為我們真心為民。

雖然不參選黨主席，周錫瑋強調，自己仍然會是忠貞的國民黨員，仍然是最積極的志工，會繼續努力，做人民希望國民黨該做的事，更要做一個大家看得起的國民黨員。並喊話，「國民黨，加油；中華民國，加油！」

對此，網友表示，一直以來都很欣賞周錫瑋的作風，「其實虎哥忠貞愛黨，公正無私，才是黨主席的最佳人選」，也有人感嘆，若國民黨能多點像虎哥這般風骨的，今也不會散沙一盤。

周錫瑋不參加這次的國民黨主席選舉。 蔡英文連任後，民進黨越來越蠻橫霸道，傷害民主、箝制言論自由，人民的怨言越來越多。但是，國民黨並沒有順勢贏得民心，跟過去一樣，黨主席選舉被操弄，使得黨內有更大的分裂危機，兩週前，我告訴團隊：我將不參加這次... 由周錫瑋發佈於 2021年3月10日 星期三

(中時新聞網)