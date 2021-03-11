桌球界金童玉女福原愛、江宏傑近來傳出4年婚變，福原愛被拍到和高帥男在橫濱約會，但她澄清兩人只是朋友，是她開公司過程中約出來諮詢的友人。日媒起底高帥男身分，曝他今年約27歲，從早稻田大學畢業，年紀輕輕就進了大型貿易公司，年收入超過1500萬日元，近400萬台幣，原本的工作內容是常出國出差，因新冠肺炎影響，出差行程取消，工作量下滑，才有時間陪福原愛。

近日福原愛婚變新聞震驚台日，男方被傳長期對福原愛精神霸凌，福原愛則被拍和高帥男在2月下旬到橫濱享受美食之旅，之後到飯店、福原愛家過夜，結束3天2夜行程後，高帥男從福原愛家中離開後去上班。據日媒《news postseven》報導，高帥男身分被起底，畢業於知名私立高中後，又考上早稻田大學，和在早稻田大學念了3年輟學的福原愛是學姐弟關係。

友人表示，高帥男念高中時加入棒球隊，學生時代形象染了淺髮色，還有耳洞，因為外型出眾、表現耀眼，女人緣不錯，又因為私下行動力、溝通能力都好，畢業後被相中進大型貿易公司就職，工作上十分能幹，由於語言能力好，常被指派出國出差，原本工作很忙碌，但因疫情影響，最近工作量下滑，是進公司後難得比較清閒的時期，才有比較多私人時間，該媒體最後稱：「因此填補了福原愛心中的空白」。

福原愛當時強調，6、7年前經朋友介紹認識高帥男，年初回到日本後才主動聯繫對方，之後沒見過面，「絕對不是不倫的關係」，並強調對方算是她心靈上的支柱，她自認有很多缺點，又因最近開公司需要尋求意見，才找對方出來，「因為我的社會經驗不足、也過於無知，剛成立的公司有許多事情想商量，才找他幫忙的」。

(中時新聞網)