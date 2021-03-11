老婦十分感激員警的積極協助，直呼「少年家！你金賀餒！」（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方經調閱監視器紀錄，林姓老婦下午都在春社派出所轄內移動。（民眾提供／盧金足台中傳真）

一名70歲林姓婦人，日前剛從彰化搬到台中市龍井區定居，下午4點自告奮勇跟女兒說想要去載乖孫上課，因為才剛搬來台中沒多久，路況不熟，沒想到順利讓孫子到補習班，要回家時卻越騎越遠，已經不知道身在何處，台中市警察局第四分局春社派出所獲報，不到10分鐘內即在文山一街與保安一街口尋獲老婦，讓阿嬤平安返家。

台中市政府警察局第四分局春社派出所副所長謝宗瑋、警員黃昱翔日前晚上7時多，接獲烏日分局龍井分駐所來電表示轄內有名林姓老婦失蹤，經調閱監視器紀錄，林姓老婦下午都在春社派出所轄內移動。

由於老婦沒帶手機出門，無法打電話向家人求救，一心認為應該可以憑印象找路回家，就這樣騎了2個多小時，直到員警發現老婦時，老婦都還在找路，無法背出自己的身分證字號，經以人臉辨識系統核對確認身分，引導老婦返回派出所休息，老婦十分感激員警的積極協助，直呼「少年家！你金賀餒！」

春社派出所所長曾一峯表示，經常接獲長者可能有失智、迷途或因體弱路倒，呼籲里民發揮守望相助精神，若有發現緊急需協助者皆可通報警察單位，建議家中有易失智長者常穿衣物縫上姓名及家屬聯繫電話或佩戴愛心手鍊，以利協尋。

(中時 )