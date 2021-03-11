大陸全國兩會即將落幕，今(11)日下午，十三屆全國人大四次會議將在北京人民大會堂舉行閉幕會。隨後，國務院總理李克強將在人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。
根據安排，11日上午，十三屆全國人大四次會議舉行代表小組會議，審議關於政府工作報告、「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要、年度計畫、年度預算、全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告的七個決議草案；11時召開主席團第四次會議。
(旺報 )
大陸全國兩會即將落幕，今(11)日下午，十三屆全國人大四次會議將在北京人民大會堂舉行閉幕會。隨後，國務院總理李克強將在人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。
根據安排，11日上午，十三屆全國人大四次會議舉行代表小組會議，審議關於政府工作報告、「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要、年度計畫、年度預算、全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告的七個決議草案；11時召開主席團第四次會議。
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