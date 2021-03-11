目前私校退撫讓私校教師自選平台，績效頗佳，外界希望勞工退休金也能比照私校退撫自選平台，對此，勞動部部長許銘春今天表示，因勞退自選平台需自負盈虧，日前調查有7成民意不願加入自選，勞動部今天會再度調查，預計下半年完成後再視調查情況評估。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。

立委賴惠員表示，目前有無評估勞退自選？許銘春說，勞動部曾做過調查，但因勞退自選要自負盈虧，7成勞工不願加入，勞動部預計今年對此再度調查，預計下半年完成勞退自選平台調查。

(中時 )