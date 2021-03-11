美國聯邦參議院今天以66票贊成、34票反對確認眾議員傅吉（Marcia Fudge）為美國住房與城市發展部部長，為總統拜登內閣添加另一名非裔女性成員。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天晚間將在視訊典禮中主持傅吉的宣誓就職儀式。

傅吉自2008年起擔任俄亥俄州眾議員，曾擔任「黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus）主席。她獲任拜登內閣成員，使得民主黨以些微優勢占多數的眾院席次留下一個空缺。

她在國會就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情紓困法案做出最後一次表決後，立刻正式卸下眾議員職務。

拜登已任命多名女性和有色人種進入內閣，其中十多人已獲參院批准。

傅吉作為住房與城市發展部部長，將接下因冠狀病毒疫情導致美國住房危機惡化的挑戰。

她今年1月在參院就她的人事案舉行聽證會期間表示：「我作為部長的首要任務是減輕危機，並為民眾提供從邊緣回來所需的支持。」

她主張，美國人民需要的不只是延長暫停驅逐期限和國會提供的250億美元租金補貼協助。

傅吉也矢言兌現拜登要建造150萬個高效節能的平價住房單位的承諾，呼籲以「同理心和決心」來解決無家可歸的危機，並要求終結住房市場的歧視陋習。

另一方面，參院今天同樣也以66票贊成、34票反對通過美國環境保護署（EPA）署長人事案，由北卡羅來納州環境品質部門（NCDEQ）首長黎根（Michael Regan ）出任。

2017年起擔任北卡羅來納州最高環境監管官員迄今的黎根，將協助領導拜登政府在對付氣候變遷和提倡環境正義方面的工作，這兩點是拜登政府最重要的優先要務之一。

黎根也是美國環保署成立50年來的第一位非裔男性首長。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1100311

(中央社)