一名無業的黃姓男子，去年3月在高雄市透過網路交友軟體「愛情公寓」，認識一名國三少女後，兩人私下互加LINE後熟識，男方便試探性的以金錢利誘，詢問少女是否願意進行性交易。少女禁不起男方一再要求，同意以3500元進行性交易，但黃男要求少女隔天到某便利超商，藉此看長相及身材驗貨，如果過關即可先付1000元訂金，事後又相約到汽車旅館完成交易，但少女父親查看女兒手機訊息時發現離譜行徑憤而報警提告，黃男被依妨害性自主罪判6月，緩刑2年。

根據判決書記載，黃姓男子於民國109年3月2日深夜，透過網路「I Pair愛情公寓」網站，認識一名國三少女並以通訊軟體LINE與A女聯絡，得知A女今年就讀國中三年級學生，於是以私訊詢問，是否願意以3,500元之代價進行性交易。

經A女答應後，雙方相約隔天到達某超商店到店會面，等他看過少女面貌「驗貨」後，再給A女1,000元當作訂金，才會有後續邀約。

黃男在超商與少女見面後，覺得符合其標準，就先交付1000元給A女，接著男方又約A女在3月14日，帶著A女前往高雄市某汽車旅館進行性交易，事後再給付A女2,500元，某日A女父親查看A女手機發現A女與黃男的LINE對話紀錄後暴怒，立刻報警處理並提告。

橋頭地方院法官審酌，黃男已預見A女係14歲以上未滿16歲之人，心智發育尚未完全健全，性觀念不成熟，竟貪圖私慾，仍與女方發生有對價之性交行為，影響少女之身心健康與人格發展，但念及黃男無犯罪紀錄且坦承犯行，且與A女及父親和解，當面致歉並賠償其所受損害，因此判刑6月，緩刑2年。

(中時新聞網)