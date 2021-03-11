放屁是正常的生理反應，旦放太多屁恐是身體出問題了。一名27歲的上班族發現自己狂放屁，連搭電梯時也忍不住，同時也出現肚子痛、拉肚子的情形，原以為是飲食習慣不好導致腸胃不適，但檢查後卻發現是大腸癌第三期了。

根據陸媒《北青網》報導，一名27歲的女上班族發現自己放屁次數增加，連搭電梯時也憋不住狂放，同時她也常出現腹瀉和肚子痛的狀況，起初她以為是自己吃得太辣，導致腸胃不適，便不以為意，但因狀況遲遲未改善，家人建議她去醫院檢查，她竟被診斷出大腸癌第三期。

目前並無研究證實放屁與腸癌的直接關係，但要注意的是，在某些情況下，罹患大腸癌的確會導致頻繁放屁，通常也會伴隨腹痛、明顯消瘦、大便規律改變等狀況。而首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李穩霞分享「大腸癌的五大訊號」。

李穩霞表示，首先「大便規律改變」，早期可能出現腹瀉、便秘的狀況交替，或者是大便次數增加、大便形狀變細等；再者則是「便血」，腫瘤破裂導致出現暗紅色的血便或是腥臭的膿血便；更進一步患者恐出現「貧血」狀況；當腫瘤持續生長，患者可能會「腹部脹痛不適」；接著腹部出現「腫塊」，約六、七成的患者到中後期時，可以在右側中腹部觸及硬塊，為右側結腸癌的徵兆。

李穩霞指出，放兩種臭屁要注意！第一種是「臭雞蛋味屁」，大概是蛋白質代謝到最後腐敗的味道，恐是腸胃道出現問題；第二種則是「血腥味的屁」，當屁出現血腥味恐是消化道出血，而血液聚集在患者的腸胃道中，胃酸將腸道細菌和血液分解，屁就會出現腥臭味；另外當腸道有惡性腫瘤，導致組織糜爛出血時，搭配細菌分解作用，屁也會出現腥臭味。因此大便變黑色或是出現腥臭味的屁建議就醫檢查。

(中時新聞網)