日本「桌球天后」福原愛嫁給台灣「桌球王子」江宏傑至今4年多，育有一雙兒女，不料過去經常在社群曬恩愛的兩人，如今爆出婚變，隻身在日本工作的福原愛，還被拍到跟高帥男在橫濱約會並過夜，雖事後她以「一人一間」否認出軌，但事情仍鬧得沸沸揚揚，而週刊再爆，福原愛想離婚的心意不變，只是媽媽跟小孩都不在身邊，她一定會返回台灣。

福原愛、江宏傑婚變持續延燒，而昨《女性SEVEN》在最一期刊物中，刊出了福原愛的專訪，她表示與高帥男是6、7年前參加朋友聚會時認識，當時只當他是朋友的朋友，沒有多想，之後也沒再相見，是今年初她回日本時，精神壓力很大，突然想起有這個一個人，認了是自己主動聯繫對方的。

而福原愛跟高帥男聯繫上後，對方拜訪過他家幾次，某天提議要不要出去散散心，而福原愛沒真正逛過橫濱，於是請對方一起去，考量了疫情狀況，因此搭了男方的車前往，而橫濱很多店家只開到8點，覺得只玩一天不太夠，因此才央求對方住一晚，隔天繼續逛，才有了那些被週刊爆出的照片。

據《週刊文春》報導，福原愛當初因為疫情考量，才將行動不便的媽媽跟小孩留在台灣，自己回到日本完成工作，她必定得回到台灣找家人，但離婚的心意始終不變，週刊也引述相關人士消息，表示福原愛最可能離婚的時間點，是跟江宏傑一起的廣告合約結束，約莫明年1月份，很可能在那時候離婚。

(中時新聞網)