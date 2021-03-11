台中市府除於一級機關任用多位重要女性管理幹部外，在基層同樣善用女性力量。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕為六都唯一女性市長，女力發威，台中市28個官派區長，其中，西屯區、北區、南區、東區、龍井區、石岡區、新社區及東勢區等8區皆為女性區長，占比達29％，居六都之冠。

盧秀燕重視性別，還帶領所有團隊成員上性別課程，大力提拔優秀女性公務同仁擔任要職，除於一級機關任用多位重要女性管理幹部外，在基層同樣善用女性力量。

民政局長吳世瑋表示，女性區長在溝通、規畫和細節安排扮演重要角色，肩負推動區政的重責大任，也是市府與市民朋友間優秀的溝通橋樑，未來市府繼續晉用優秀女性人才擔任重職，而各機關首長及主管也要從自身做起、發揮領導力，落實推動性別平等觀念，由上而下達到真正的性別平等。

「市府在各項市政業務、生活中積極落實性別平權」，吳世瑋舉例，女性如廁時間通常是男性的2.5倍，女廁常大排長龍，雖然目前建築法規規範男女廁所比例為1：3，台中市調整為1：4、為全國最高，另也調整蹲、坐式馬桶比例，讓市民有所選擇。

民政局指出，為使女性兼顧職場與家庭平衡，市府推出各項友善措施，公設民營托嬰中心、公共托育家園、親子館等安心托育措施、鼓勵事業單位提供員工哺乳室與托兒設施，落實打造友善環境及提升女性經濟力的目標。

(中時 )