從去年12月1日開始的台灣各區降雨紀錄，時間由左至右，由上往下是測站編號，最上方是東北區測站，接著是北部、中部、南部、東部、離島。（圖擷自鄭明典臉書）

面臨56年大乾旱，全台逾半水庫拉警報，中部德基、石岡壩、霧社3水庫蓄水量日前跌破一成，台南白河水庫更已掛零見底。水庫水量驟減，民生供水將受衝擊，全民除了努力節水，也關注老天爺何時普降甘霖「解渴」。對此，氣象達人彭明啟分析，近日將有2波東北風接力報到，但2周內仍看不到明顯降雨的趨勢。

去年颱風沒來，早已預示今年水情不妙，而12月到今年3月雖有下雨，卻非雨露均霑。氣象局長鄭明典今早PO出一張圖，指出去年12月1日開始的降雨紀錄，可看出這段期間的主要降雨明顯集中在東北區，而雨量最少的就是中南部。

對於何時可能會下雨，彭啟明臉書發文揭可能機率。他分析，近日會有2波東北風報到，一波是周五晚上延續到周六日，但這波帶來的水氣不多，降雨很有限，只有東北部有局部的地形陣雨。而下周一東北風減弱，再度轉為偏東風，北部、東半部也會回溫，中南部這一波的變化幅度較少，感受差異不大。

彭啟明說，最近2周都是類似微弱東北風不時轉換的天氣，看不到有顯著降雨的條件，他提醒大家多節約用水，一起共度難關。

(中時新聞網)