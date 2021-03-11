庫存量降，周三歐美原油期貨微幅反彈；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至3月5日當周，汽油庫存減少1190萬桶，優於分析師預期的減少350萬桶；然而受2月中旬嚴寒風暴影響，德州煉油廠恢復速度緩慢，導致原油庫存依然處於高位，增加了1380萬桶，高於預估之增加81.6萬桶，終場限制油價漲幅。

此外，美國2月消費者物價指數月增0.4％，但仍低於美國聯準會(Fed)設定的2%通膨目標，顯示整體通膨壓力仍偏弱，減緩投資人對通膨的疑慮。其中美國原油漲幅0.7%，倫敦原油漲幅0.6%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨上漲0.43美元，報每桶64.44美元；4月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.92美元；4月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.08美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲0.38美元，報每桶67.90美元。(商品行情網)

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