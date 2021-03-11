牧東(4950)2021年2月營收為1512.6萬元，相較於同年1月營收1049萬元增加44.12%，本年累計2562萬元，相較去年同期2207萬元增加16.07%，繳出了漂亮的營運成績單。

牧東鋼製品事業處專注在一體成型不鏽鋼鍛造刀具市場，擁有刀形設計的20多項專利和刀具功能設計的30多項專利，在新團隊於2020年底入主之後，調整組織和營運方向，捨棄一般平價刀具，主攻高端廚刀具市場。以強化高溫高壓的鍛造生產製程，增強材料的彈性和不鏽鋼刀具的韌性，比一般市售的平板焊接刀更耐用、更鋒利也更穩定，藉以爭取客戶認同並增加公司利基。

經過新團隊營運策略的調整下，相較於2020年廚具市場的不景氣，牧東在2021年受惠於景氣回春和新訂單的挹注下，雖歷經2月的中國新年長假效應，然牧東於2021年2月營收為1512.6萬元，相較於同年1月營收1049萬元增加44.12%，本年累計2562萬元，相較去年同期2207萬元增加16.07%，繳出了漂亮的營運成績單。

由於策略調整得宜，受到美系大型賣場及國際大型企業等數個公司的青睞，在其品質上的肯定並持續追加訂單下，為牧東在鋼製品業績注入強力活水，由於終端客戶的新增訂單，預計2021年的營收業績將呈跳躍式數倍成長，為牧東中長期發展增添營運動能與成長後市。

為回應市場需求與服務客戶，牧東於2020年12月新設立光電事業處，重披戰袍回歸光電市場，以觸控專業與高彈性產品開發能力，專注在高亮度、防水、防塵、耐候腐蝕、散熱與光學級的全貼合製程相關產品，並整合供應鏈管理，現正規劃於2021下半年取得數個終端客戶的認證，目前已小批量生產，在完成相關認證後，預計逐季增量生產。

牧東的鋼品事業受惠景氣回春與新訂單的挹注，為牧東的獲利奠定營運基礎，又新設光電事業處重回歸光電產品市場，並鎖定利基型的高毛利產品為主，將打造牧東以鋼品、光電為兩大獲利雙引擎。

(時報資訊)