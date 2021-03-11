日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科首季營收可望達財測高標，2021年將是聯發科強勁增長的一年，故重申買進評等、目標價1000元。

日系外資表示，聯發科2月營收優於預期，帶動其第一季營收有機會超越財測高標，有鑑於聯發科今年首季好的開始，2021年將是聯發科強勁增長的一年，聯發科在連接和計算方面具有核心能力，將受益於快速增長的5G和AI HPC(高速運算)週期，維持其結構性盈利能力，故重申買進評等、目標價1000元。

聯發科2月營收325.53億元，年成長78.66%、月減少7.87%；累計前2月營收678.86億元、年成長78.47%，聯發科首季營運確定淡季不淡。

日系外資表示，聯發科在智慧手機市場的市占率增長優於預期，其主要競爭對手高通在代工供應方面交付不足，限制5G晶片組的出貨，因此，看好聯發科第一季營收有機會站上財測高標，出現反季節性表現，主要動能來自共享移動平台(MP)的強勁增長，包括4G/5G智慧手機和Chromebook產品均有所表現。

今年5G晶片在全球快速成長，包括全球總量和聯發科出貨都將會逾倍增，Chromebook也持續有成長空間，除消費性電子外，聯發科也持續擴大企業數據中心ASIC(客製化晶片)項目，整體來說，對聯發科的結構性盈利能力充滿信心。

(時報資訊)