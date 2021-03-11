央行總裁楊金龍今早在立法院備詢時表示，去年全球受到中美貿易衝突和新冠疫情的影響，使台灣可能被美國列為匯率操縱國。美國3項衡量匯率操縱國的指標不符此階段應用，美國應該思考一下該3項指標和普通時間的不對稱。

去年12月，台灣因與美國的雙邊貿易順差超過200億美元、經常帳順差超過GDP的2％，符合美國匯率操縱國三項條件中的兩項，被列為觀察名單；而最關鍵指標、央行匯率干預金額超過GDP的2％也達標，若美國沒有改變標準，台灣可能繼1992年後再度被列入匯率操縱國。

楊金龍表示，美國將在4月公布匯率操縱國名單，若依美國目前的3項標準，台灣有可能被列為匯率操縱國名單。但央行一定會盡力去磋商。

楊金龍表示，去年台灣對美出超擴大，主要是美中貿易衝突，中對美順差使訂單轉單到其他國家；其次，新冠疫情創造的遠距商機，使台灣很多電子產品出口到美國，去年對美出超並非匯率因素，而是需求的關係，這是能商量的。

楊金龍強調，美國在新冠期間執行的QE非常龐大，FED是為了國內穩定，依法定職責採取QE；而台灣認為資金對金融穩定造成極大的挑戰，央行也依法定給予的職責進場維護金融市場秩序。雙方都是為了職責進入市場。

(時報資訊)