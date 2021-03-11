雙美（4728〉受惠膠原蛋白植入劑保持良好的銷售業績成長表現，貢獻2月營收以0.76億元，交出年成長110.46％，歷史同期新高佳績。累計1至2月營收1.67億元，年成長49.8％。

雙美除了拓展大陸市場外，在台灣仍持續強化雙美Sunmax品牌力，旗下膠原蛋白植入劑產品已進軍台灣包括中國醫藥學院、高雄義大醫院、三軍總醫院等超過250家的醫美診所機構，明顯較2020年初的120家倍增。

此外，該公司研發的第四代膠原蛋白植入劑新品，正進行雙盲臨床試驗，可望於今年第三季完成臨床試驗的結果，而在台南新廠的部分，目前已興建完成地下一樓及地上二樓，持續興建三樓及四樓、進行內部裝修、與完成PIC/S GMP廠的認證等，年產能初步規劃為100萬支膠原蛋白植入劑，預期新廠完工落成，將有助於自現在20萬支的年產能進一步拉高，全力搶攻全球膠原蛋白醫美保養龐大市場的商機。

(工商 )