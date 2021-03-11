效力光芒隊的台灣打者林子偉今日再度先發，擔任第八棒、游擊手，面對的是去年拿到世界大賽冠軍的光芒隊，此役2打數1安打，不僅是連3戰敲安，也進帳熱身賽首打點，最後雙城6比2贏球。

此戰光芒隊採投手車輪戰，共用8名投手皆只投1局，而雙城隊在2局就有攻勢，韓裔的瑞夫史耐德（Rob Refsnyder）在一、二壘有人時敲出清壘三壘打，雙城率先攻下2分，下一棒林子偉雖然擊出滾地球出局，不過也幫助三壘上的隊友回來得分，林子偉熱身賽打點終於開張。

5局上半林子偉則擔任首名打者，敲出中外野方向的安打，隨後靠腳程盜上二壘，連續2場盜壘成功，隊友杰弗斯（Ryan Jeffers）補上二壘打，林子偉順利回本壘得分，此時雙城以4比0領先。

下半局林子偉就退場休息，總計此戰2打數1安打，有1打點、1得分、1盜壘，打擊率高達4成29，可惜的是前一戰其實林子偉也有敲安、有打點，不過比賽因雨取消，紀錄也不算，今日才算林子偉打點開張，目前已經連續3場比賽有安打，手感保持相當不錯。

此外，雙城隊今日的先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）將與前田健太爭奪開幕戰先發，他今日3局只被敲1支安打，另有1保送、4三振，前田健太昨日先發則是3局無失分只被敲1安，兩人自責分率都是0。

(中時 )