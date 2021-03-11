陳姓民眾的愛車被燒到剩車殼，所幸人員均安。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

11日凌晨4時45分，南投縣仁愛警分局接獲報案，武嶺停車場竟發生火燒車案件，警員抵達後，發現停放在停車場內的自小客車已起火燃燒，熊熊大火烈焰沖天。民眾本來是想上山看日出，無奈看到愛車變火球，所幸出遊民眾都安全。

據了解，住桃園市的陳姓車主與朋友共7個人，10日從桃園出發到清境地區遊玩後夜宿，今天一大早駕車抵達武嶺想要看日出。陳男將車輛停置不久後，發現車輛引擎蓋縫隙處居然不斷冒煙，旋即整輛車就起火燃燒，所幸車上4名大人、3名小孩起火前即已下車，現場無人傷亡。經查該燒毀的車輛為6年多的百萬級名車，火燒車的確切起因，有待警消調查。

仁愛分局翠峰派出所員警獲報先到場，以警車上的2罐簡易滅火器灌救無效，仁愛消防分隊消防車趕到現場才將火勢撲滅，但陳姓民眾的愛車已被燒到剩車殼，所幸人員均安。

仁愛警分局呼籲用路人平時除應作好車輛保養工作外，於長程行車或旅遊前，務請先做好車輛檢視，以維護行車安全。

(中時 )