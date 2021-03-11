每個國家都有不同的風俗民情及優缺點，然而最近一名網友好奇詢問，大家最不滿意台灣的哪一點？引起網友熱烈討論，其中「交通」和「房價」問題，最讓大家不滿「低薪高房價」、「交通真的好糟，不管行人還是車子都很痛苦」。

一名網友昨天在PTT發文指出，先不說台灣的優點有哪些，但每個國家都會有不好的地方，像是市容亂每天看到都覺得很煩，以及每天出門就會遇到的交通亂象，因此好奇大家最不喜歡台灣哪一方面？

對此，網友一面倒指出，交通與房價是他們心中對台灣最不滿意的地方，認為南部交通建設不足，沒有一條像樣的人行道，行人只能走在大馬路上和車子爭道，三寶多又不禮讓行人，「交通跟機車，應該要管制車輛數目」、「交通狀況，屁孩三寶超級多」、「交通，最可怕的是身邊的人都習以為常，政府也沒有想努力改變的意思」、「如果全台都有捷運系統就好了，在南部只能開車騎機車」；以及房價居高不下，薪水低買不起房子，「政客和高房價」、「機車太多、交通事故太多，低薪勞權弱勢，房價比太高」、「政客和改善不了的房價」。

此外，天氣熱、低薪等也讓大家抱怨連連，「我覺得吃喝玩樂都方便，但就是薪水低工時長」、「夏天太熱又沒風，半夜還能31、32度，熱得靠杯靠母」、「美學跟不尊重專業」、「佔騎樓、人行道狗大便、機車格一格塞多部車」。

(中時新聞網)