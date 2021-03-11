中國大陸已連續多日沒有本土病例，疫情似有平復跡象，對於外界討論何時能夠摘口罩，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，「想摘口罩，今年年底會非常困難」。
央廣中國之聲報導，張文宏10日受訪時表示，現階段年輕人自己把疫苗打好，就是對家庭、對國家的貢獻。
他並提醒，中國的疫苗運輸方便、安全性高，非常有利於全民接種。「能打疫苗的都抓緊打」。
張文宏表示，想摘口罩，今年年底會非常困難。他解釋，中國還沒有完成群體免疫性的疫苗接種，同時國際疫情仍在蔓延，口罩用於防護的要求始終存在。
他說，在「接種」和「國際疫情」兩個條件都達到要求的情況下，明年下半年才可能能看到摘掉口罩的趨勢。
張文宏預計，今年底或者明年初開始，世界將重新打開，在此之前，迫切需要完成接種以應對輸入性風險。
張文宏建議，疫苗最好在今年打、儘快打，因為隨著時間推移，接種可能出現擁擠現象。
(旺報 )
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