美國前總統川普的形象和冷靜、平和搭不上邊，不過最近大陸網購平台淘寶網竟出現川普佛像，賣家商品標語指出「讓你的公司再度偉大」，一尊要價999至3,999人民幣不等，而且銷量還不錯，不過買家表示自己不是川粉，買回去是要放在廁所的走廊上，另有買家表示希望提醒自己不要太像川普。

美國前總統川普即便已經下台，他帶來的商機仍無限寬廣，綜合大陸官媒《環球時報》、英國《衛報》（The Guardian）、美國「財經內幕」網（Business Insider）報導，最近大陸淘寶網就出現了一款以白瓷製成的川普佛像商品，穿著僧服的川普盤腿席地而坐，雙手放在大腿上，右手掌疊在左手上，呈現打坐姿態，川普的眼神向下看，整體呈現一股祥和氣息，與真實的他有著天壤之別。

賣家在官網的介紹指出，這尊佛像「讓你的公司再度偉大」、「川普，比誰都了解佛教的人」，來自廈門的傢俱商賣家解釋這些標語來自於川普任職期間「讓美國再度偉大」的口號，以及「他經常聲稱自己比誰都了解」。

依照大小不同，一尊川普佛像要價999人民幣（約新台幣4,338元）或3,999人民幣（約新台幣17,354元），價格不算便宜，不過銷量不錯，賣家說工廠只做了100尊，不過網站顯示目前已經售出26尊，他說多數人只是因為「好玩』才買。

30多歲的北京建築老闆李國強（Li Guoqiang，音譯）表示已經下訂了小尊的川普佛像，打算放在公司2樓的廁所走廊，他坦言在公司放川普佛像確實很搞笑，「但誰知道呢，或許它真的能讓公司再次偉大」，他說自己不算是川粉，但這尊佛像看起來真的很祥和。

另一名上海的買家表示，川普可以說是一個時代及極端利己主義的代表，現在這個時代過去了，他買下這尊佛像是希望提醒自己：不要太像川普。

另外有趣的是，除了川普佛像，現在淘寶網最熱賣的川普相關商品是馬桶刷，一組3個賣2美元（約新台幣56元）。

川普馬桶刷。

文章來源：Buddha statue of Trump trending on Taobao
文章來源：Chinese entrepreneur sells pensive Donald Trump Buddha statues
文章來源：A statue of Trump as Buddha is trending on China's online shopping platform Taobao with the slogan 'make your company great again'

川普金雕像被噓爆 網一看產地暴動了
影》川普被當垃圾丟掉了 杜莎夫人蠟像館選前大動作表態
共和黨已淪川普邪教 大批布希前朝老臣爆退黨

(中時新聞網)

#川普 #佛像 #淘寶 #讓公司再度偉大 #大陸