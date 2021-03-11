美國前總統川普的形象和冷靜、平和搭不上邊，不過最近大陸網購平台淘寶網竟出現川普佛像，賣家商品標語指出「讓你的公司再度偉大」，一尊要價999至3,999人民幣不等，而且銷量還不錯，不過買家表示自己不是川粉，買回去是要放在廁所的走廊上，另有買家表示希望提醒自己不要太像川普。

Chinese entrepreneur sells pensive Donald Trump Buddha statue https://t.co/9F5SXI7llx — The Guardian (@guardian) March 10, 2021

美國前總統川普即便已經下台，他帶來的商機仍無限寬廣，綜合大陸官媒《環球時報》、英國《衛報》（The Guardian）、美國「財經內幕」網（Business Insider）報導，最近大陸淘寶網就出現了一款以白瓷製成的川普佛像商品，穿著僧服的川普盤腿席地而坐，雙手放在大腿上，右手掌疊在左手上，呈現打坐姿態，川普的眼神向下看，整體呈現一股祥和氣息，與真實的他有著天壤之別。

賣家在官網的介紹指出，這尊佛像「讓你的公司再度偉大」、「川普，比誰都了解佛教的人」，來自廈門的傢俱商賣家解釋這些標語來自於川普任職期間「讓美國再度偉大」的口號，以及「他經常聲稱自己比誰都了解」。

依照大小不同，一尊川普佛像要價999人民幣（約新台幣4,338元）或3,999人民幣（約新台幣17,354元），價格不算便宜，不過銷量不錯，賣家說工廠只做了100尊，不過網站顯示目前已經售出26尊，他說多數人只是因為「好玩』才買。

30多歲的北京建築老闆李國強（Li Guoqiang，音譯）表示已經下訂了小尊的川普佛像，打算放在公司2樓的廁所走廊，他坦言在公司放川普佛像確實很搞笑，「但誰知道呢，或許它真的能讓公司再次偉大」，他說自己不算是川粉，但這尊佛像看起來真的很祥和。

另一名上海的買家表示，川普可以說是一個時代及極端利己主義的代表，現在這個時代過去了，他買下這尊佛像是希望提醒自己：不要太像川普。

另外有趣的是，除了川普佛像，現在淘寶網最熱賣的川普相關商品是馬桶刷，一組3個賣2美元（約新台幣56元）。

川普馬桶刷。

(中時新聞網)