IC測試廠欣銓(3264)2021年2月營收雖因工作天數較少而下滑，但仍年增達18.93％，累計前2月營收年增近3成，雙雙續創同期新高。隨著工作天數恢復正常，法人預期3月營收可望回升至9億元以上高檔，看好上半年淡季續強，全年可望維持高成長動能。

欣銓股價2月中觸及49.75元新高後震盪拉回，9日下探41.9元、半個月修正達15.78％。今（11）日跟隨大盤開高，在買盤敲進下穩揚3.39％至44.25元，早盤維持逾3％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人本周迄今賣超1007張，但昨（10）日已轉為買超1053張。

欣銓2月自結合併營收8.26億元，雖較1月9.19億元減少10.14％、降至近7月低點，仍較去年同期6.94億元成長達18.93％，續創同期新高。累計前2月合併營收17.45億元，較去年同期13.52億元成長達29.07％，亦續創同期新高。

欣銓在日前法說中持續看好今年半導體市況，預期5G、射頻（RF）需求持續成長、通訊同步看好，並希望車用能強勁復甦。配合鼎興廠二期廠房預計第二季量產，資本支出仍將維持與去年47.65億元相當的高檔水準，看好可望帶動今明2年營運強勁成長。

投顧法人認為，欣銓維持高資本支出規模，除用於擴充既有產線外，主要仍來自車用市場復甦。鼎興廠二期若全數投產，估可增加整體產能25％，除提供車用客戶更多元產線，亦有機會接獲國際IDM大廠增加的委外釋單。

投顧法人認為，欣銓今年營運成長動能可望延續，加上國際IDM大廠汽車晶片需求復甦，有助今年營運續創新高，看好營收將年增達雙位數百分比、突破百億元關卡，獲利有望成長逾35％，將評等自「中立」調升至「買進」、目標價調升至60元。

欣銓2020年合併營收96.74億元、年增20.18％，稅後淨利17.82億元、年增達60.64％，每股盈餘（EPS）3.78元，締造齊創新高的「三高」佳績。董事會決議擬配發每股現金股利2元，並於5月27日召開股東常會。

(時報資訊)