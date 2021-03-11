1.宇瞻(8271)：樂觀看今年記憶體市況，昨外資續買超66張，推升盤初股價漲近2%。

2.盛餘(2029)：2月營收年增48.25%，早盤人氣匯集，股價漲逾3%。

3.江申(1525)：2月營收年增109.92%，不理外資持續賣超，早盤挾量漲近3%，飛過季線。

4.富邦媒(8454)：前2月營收破百億元，再攀同期高，盤初股價漲逾4%，攻克5日線、挑戰月線。

5.尚凡(5278)：2月營收年增40.21%，外資持續小幅買超，早盤觸及漲停。

6.立隆電(2472)：宣布自4月1日起調漲鋁電容價格，早盤上揚逾5.5%。

7.陽明(2609)：2月營收續創新高，多方不退散，股價續漲2.5%，再拚30元關卡。

8.長榮(2603)：績優再寫紀錄，晨盤上揚逾2%。

9.禾伸堂(3026)：獲利飆次高紀錄，擬大方配息8元，被動元件訂單看到Q2，早盤強漲逾6.5%，登波段新高價。

10.萬國通(9950)：上月營收年減73.83%，股價重挫至10.95元跌停板。

11.英濟(3294)：2月營收年增2.3倍，晨盤帶量衝上21.5元漲停。

12.九暘(8040)：轉機題材助陣，買方墊高，早盤漲停再現，高鎖33.05元。

13.益登(3048)：財報、私募、股利等利多，人氣擁簇，股價直奔28.15元漲停。

14.艾恩特(3646)：上月營收年增143.59%，晨盤跳上28.15元漲停，維持近9%漲幅。

15.富致(6642)：擴產搶當全球PPTC二哥，今年營收獲利拚高，早盤續火飆上85元漲停價，寫短波高價。

16.曜越(3540)：2月營收年增31.78%，早盤漲逾3.5%，收復周線。

17.華固(2548)：去年賺進一個股本，早盤放量長紅、漲逾4%。

18.南六(6504)：口罩大賣，去年賺二個股本，早盤漲逾3%，重返季線。

19.寶成(9904)：2月營收、前2月營收靚，早盤漲逾3.5%。

20.美利達(9914)：自行車市熱，2月、前2月營收登頂，早盤漲逾4%，突破300元。

21.國泰金(2882)：前2月EPS2.95元，三大法人連4日買超，早盤漲逾5%。

22.富邦金(2881)：前2月EPS3.77元，外資連3日買超，早盤漲逾4%，創波段新高。

23.吉祥全(2491)：2月營收為0.79億元，年增337.66%，早盤強攻漲停，躍上各短均線。

24.華晶科(3059)：2月營收為5.30億元，年增61.60%，早盤放量大漲5%，收復月線。

25.錸寶(8104)：2月營收為1.39億元，年增157.25%，早盤一度挾量觸頂，登2個月高位。

26.長聖(6712)：近期獲外資偏多操作，晨盤一度亮燈漲停，再寫天價357.5元。

27.致振(3466)：2月營收為1.01億元，年增230.09%，早盤火速攻頂，一舉收復季線與半年線。

28.茂迪(6244)：2月營收年增3成，吸引外資連3買，繼昨日強勢攻頂後，早盤續揚2%，登波段高。

29.可成(2474)：去年EPS近翻倍，新能源車布局催油門，早盤放量衝高3%，觸及季線及200元。

30.匯鑽科(8431)：2月營收為0.89億元，年增130.30%，早盤放量衝高5%，改寫近5年高價。

(時報資訊)