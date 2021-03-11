東捷資訊(6697)協助聚陽(1477)完成北越廠區智慧廠房能源與巡檢管理佈建，掌握全廠區包含產線與辦公地區各建築用電狀況，再結合產品生產數量用以計算成品每打成本，達到掌握能耗、進而節約並提升生產效益，協助企業創造更高的競爭優勢，未來將進一步拓展至全球各生產基地。

東捷資訊雲平台系統服務事業部主管康俊彥表示，一般對「設備雲」的印象都是應用在生產機具，實際上東捷資訊不只協助企業管理廠房生財設備，更進一步延伸達到管控廠區水、電能等能源等設備，再結合巡檢功能達到全方位管理廠房。

康俊彥進指出，東捷資訊協助多家國際級企業打造生產設備智能化系統(MES)精進企業生產製程運作的豐富經驗，進一步延伸做到即時監控各工作場域，包括生產機具、用水、用電設備的能耗狀況，建立一套整合性的能源績效系統，加以分析各設備、場域、時段與季節的最佳能源運用狀況，優化能源管理，亦可搭配產能數據，或ERP等系統，進而分析產品耗能及預測生產成本，若有異常狀況亦能提供警報通知。這套管理系統不僅限於工廠使用，目前亦有企業用於節能減碳、有效運用能源理念，正洽談合作建置中。設備雲延伸範圍廣加上整體技術純熟，預計將可進一步推升公司營運動能。

東捷資訊2月營收為0.86億元，年增52.31％；前2月累計營收為4.1億元，年成長11.49％。

(時報資訊)