芯測(6786)2月營收為158萬元，年增加1144.09%、月減少47.46%，累計前兩月營收458.8元，較去年同期成長8.59%。芯測表示，主要是農曆新年工作時間較短，加上客戶評估、採購EDA工具與IP遞延至三月所致，影響二月營收表現，後續營運仍抱持正面態度看待。

芯測主要提供功能客製化IP及電子設計自動化(EDA)工具，這類的產品與客戶的預算編列以及評估產品時間有緊密的關連性，但只要客戶導入後，因為客製化的因素，續約率極高，芯測在2020年推出的STARTTMv2記憶體測試與修復EDA工具，目前已被國內外大廠點名使用；今年下半年也預計推出STARTTMv3記憶體測試與修復EDA工具，據悉，STARTTMv3可協助IC設計的客戶更容易理解晶片發生錯誤的原因，以及提升ATE(自動化測試設備)業者，服務客戶的廣度與深度；提供更全面的解決方案。

HPC(高效能運算)應用將成為接下來的趨勢，而在相關應用晶片中，記憶體佔晶片面積比重將持續提升，至2020年已高達八成，記憶體的良率及壽命將決定產品競爭力。芯測的EDA工具START TM提供動態記憶體測試，讓許多HPC相關應用晶片，可以隨時啟動記憶體測試，以維持HPC相關晶片的穩定性，因此，市場相當看好芯測所推出的這項產品所帶來的效益。

在ATE(自動化測試設備)業者的合作上，ATE業者可利用芯測客製化的錯誤分析解決方案，加速ATE業者的客戶，快速分析SoC的錯誤發生原因加上目前與晶圓代工業者合作次世代記憶體，因此在製造端的記憶體IP業務亦可望逐年發酵。

此外，芯測目前也正與知名雲端業者討論EZ-BIST簡化版的上雲計畫，力拚擴大產品覆蓋面，協助客戶完成一站式消費的目標。

(時報資訊)