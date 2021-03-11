元大金(2885)旗下元大人壽響應主管機關政策，持續拓展微型保險保護傘，希望協助弱勢民眾得以低保費獲得基本保險保障。去年底與嘉義縣政府合作，為6到15歲弱勢家庭兒少投保微型保險，保費全由元大人壽捐助，為經濟弱勢族群提供基本意外保障。

元大人壽多年來推廣保障型暨長年期商品，期待保險教育向下扎根，讓保險回歸保障真正功能，自2020年啟動「元大人壽小樹陪伴列車」以來，由元大人壽志工團隊前進偏鄉，針對弱勢兒少推展保險與風險教育。透過兒少安置機構及慈善團體，以投保簡便、免體檢的微型保險，提供包括南投陳綢兒少家園、台東海山扶兒家園、桃園北區兒童之家、環宇國際文教基金會、中華傳愛社區服務協會，以及嘉義縣慈善團體聯合協會的扶助對象有一份基本的保險保障。

嘉義縣自2016年起即於太保市、東石鄉、布袋鎮、番路鄉及大埔鄉等試辦微型保單，2017年逐步推展至全縣低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭等家庭。

(時報資訊)