全球數位儲存媒體領導品牌創見資訊（Transcend Information，Inc.）鎖定電競市場的發展動能與網路社群蓬勃所帶來的影音創作需求，推出最新PCIe M.2固態硬碟MTE240S，透過新一代PCIe4.0匯流排標準，搭配高品質3D NAND快閃記憶體，釋放高速傳輸效能，讀寫速度分別高達每秒3,800MB及3,200MB。

MTE240S提供500GB和1TB的容量選擇，並搭載石墨烯散熱片，具備絕佳散熱功能，確保電腦設備充分發揮實際效能，讓電競玩家與內容創作者享受暢快不間斷的使用體驗。

創見MTE240S固態硬碟符合NVMe1.4接口標準，採用最新的PCIe Gen4x4高速介面，並內建4通道設計的控制器，連續讀寫速度可分別高達3,800MB/s和3,200MB/s。疾速傳輸有效降低系統延遲，提升遊戲玩家戰鬥力，亦能充分支援內容創作者的影音編輯。

創見MTE240S固態硬碟採用超薄石墨烯散熱片，讓固態硬碟高速運作的同時有感降溫，連續讀寫不掉速。同時亦搭配動態熱能管理機制（Dynamic Thermal Throttling），精準掌握裝置溫度狀態，除提高整體穩定性，更能有效延長裝置使用壽命。此外，MTE240S還內建LDPC除錯機制，全面提升資料儲存完整性，可靠性更勝以往。穩定耐用的高效能猶如強大後盾，可以放心儲存遊戲檔案和影音資料。

創見提供免費下載的SSD Scope軟體，專為創見固態硬碟設計，以人性化的操作介面匯集最新技術，能監控固態硬碟的健康狀況並優化效能。實用功能包含：查看硬碟資訊、查看自我監測分析（S.M.A.R.T.）報告、診斷掃描、安全資料清除、韌體更新、TRIM指令啟用及系統複製。透過整合重要的功能，SSD Scope軟體可讓固態硬碟常保最佳狀態。

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