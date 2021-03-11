美國聯邦參議院今天進行表決，壓倒性通過對總統拜登提名賈蘭德（Merrick Garland）出任司法部長的人事任命案。

路透社報導，這位美國上訴法院法官本次也獲得參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）支持。2016年，賈蘭德獲提名為最高法院大法官時，麥康奈帶頭反對為他召開聽證會。

民主黨掌控的參院這次表決以70票同意對30票反對，確認賈蘭德為美國執法機關最高首長，包括麥康奈、前司法委員會主席葛蘭姆（Lindsey Graham）和葛拉斯里（Chuck Grassley）等共和黨議員都投下同意票。

麥康奈表決前表示：「賈蘭德為人坦白正直、具有法律專業，長久下來建立了良好名聲，因此我將投票確認賈蘭德法官擔任司法部長。」「他中間偏左的觀點一直都在法律主流範圍內。」

68歲的賈蘭德將在美國高度關切國內極端主義之際就任司法部長，並接掌前共和黨籍總統川普一再試圖左右的司法部。

這位前聯邦檢察官也將對敏感案件持續調查，其中包括拜登兒子事涉的案件。

拜登提名賈蘭德為司法部長，正值這個部門對1月6 日川粉攻占國會山莊的致命攻擊案進行深入調查。賈蘭德稱這次攻擊事件「令人髮指」，並承諾優先處理。

迄今已有數百人因涉及此案遭到逮捕，其中包括數名右翼極端主義團體的成員。

(中央社)