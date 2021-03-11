這樣的「大鬍子」哈登真的是我們過去印象中的那個哈登嗎？根據《富比世》記者馬席歐11日爆料，自從哈登從火箭跳槽籃網後，整個人徹底洗心革面，甚至變得謙卑有禮，也讓他成為籃網當前真正的領袖，厄文與杜蘭特都沒法跟他相比。

「待在休士頓打球期間，哈登會跟火箭總裁泰德布朗抱怨所有事情，也讓很多球星被交易出去，因為火箭給他太多控制權，」馬席歐表示，「但在布魯克林，他卻沒這樣做，反而變成謙卑、舉止得體，為其他人製造機會，自我控制非常棒。」

畢竟哈登待在火箭期間聲名狼藉，不僅場上跟其他明星隊友爭搶球權，甚至場外也爆發很多爭議事件，沒想到跳槽籃網之後，哈登完全變成另外一個人，馬席歐甚至爆料，比起擔心哈登，籃網總教練納許反而更加擔心厄文，甚至感覺失望。

「先前厄文私人因素連續缺賽期間，納許一開始很吃驚，傳簡訊給厄文也沒回，厄文卻在群組內回覆隊友，」馬席歐表示，「在納許的職業球員生涯，就是擔任休息室內站出來講話的領袖，他認為信任建立在誠實、尊重與坦承上面，對此他很失望。」

(中時 )