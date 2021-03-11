1名女大生在網路上自述墮胎的經過，她前天（9日）發現懷孕，因為並未準備好生子，決定自行前往墮胎，過程中她拿到4包藥物，吃下第1包後胚胎就停止心跳，第3包就確定已完成流產，她在文章中流露不捨心情，「不到12小時，我結束了這個小生命，也順便結束2年的感情」，字字句句令網友感到同情與難過。

該女大生在Dcard上發文敘述1段墮胎的過程，她前天（9日）透過驗孕棒發現懷孕了，之後到婦產科，確認胎中孩子已6週3天，難過地說「寶寶像一個米粒大，放大看竟然有心跳了」，她向醫師表明沒有準備生下來，決定進行流產；之後她到另1間婦產科簽下手術同意書並付完錢，就拿到醫師開立的「4包藥」；醫師說，「吃下第一包藥後，胚胎就會停止生長，沒有心跳了」。

1名女大生在網路上自述墮胎的經過，過程中她拿到4包藥物，吃下第1包後胚胎就停止心跳，第3包就確定已完成流產，她在文章中流露不捨心情。（圖／翻攝自Dcard）

該女大生說，隔天下午她依照醫囑，每隔1小時吃1包藥，吃到第三包時胎兒就確定已流掉，不過也讓她之後整整痛了一晚，「不到12小時，我結束了這個小生命，也順便結束了跟這男的2年的感情」；許多網友則留言，「辛苦了！記得好好休息」、「加油，我想給你一個擁抱」。

據了解，藥物性人工流產（RU486）需在妊娠7週以內才可實施，服用第1劑RU486後需由醫師觀察孕婦反應1小時，在36至48小時後，孕婦須回診使用前列腺素400毫克，並持續觀察，若無順利流產，會加用1劑200毫克前列腺素，或改為人工流產手術；有許多狀況不適合使用RU486，例如腎上腺衰竭、前列腺素藥物過敏、長期併用類固醇類治療、過度抽菸者等，施作前須與婦產科醫師詳細討論，切勿隱匿病情。

(中時新聞網)