由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(11)日宣布，擁有堅強實力SSR怪人「鳳凰男」將於 3 月 12 日再次降臨遊戲中，誠意滿滿的限時招募回饋、角色試煉等熱鬧活動也將同步開啟。不僅如此，「鳳凰男 鳳凰尾羽」專屬招募、「KING 白色連帽衫」時裝照片箱復刻、「深海王」研究物資定向UP等強檔活動也將於近期熱鬧登場。想獲得豐富虛寶獎勵，體驗「鳳凰男」浴血鳳凰超強威力並大幅提升角色戰力的英雄玩家們千萬別錯過此次精彩活動！

《一拳超人：最強之男》繁中版 「鳳凰男 鳳凰尾羽」專屬招募活動近期登場！敬請各位英雄玩家拭目以待！

《一拳超人：最強之男》繁中版 「深海王」研究物資定向UP精彩活動近期亮相！

《一拳超人：最強之男》怪人協會的偵察兵「鳳凰男」復刻來襲！獨特技能設定公開！

來自怪人協會的鳳凰男，善於空中偵察，企圖拉攏餓狼進入怪人協會。

SSR怪人 鳳凰男

聲優：前田弘喜

系列：超能

陣營：怪人

定位：後排灼燒，再生傷害

技能：

普攻：鳳舞之刃。對單體目標3連擊造成120%攻擊傷害。

絕技：閃烈鳳炎。對後排每名敵人3連擊造成150%攻擊傷害，有70%機率使主目標「灼燒」2回合(100%攻擊力的持續傷害)。

被動：浴火鳳凰。自身受到致命傷害後，觸發「再生」(隊友在場時，下次自己行動前可恢復15%的生命值繼續戰鬥，最多觸發3次)。攻擊時對目標造成自身已損失生命值35%的額外傷害，永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版 「深海王」研究物資定向UP精彩活動近期亮相！

《一拳超人：最強之男》「SSR怪人 鳳凰男」限時招募復刻等限定活動即將神秘展開！

【活動1】「SSR怪人 鳳凰男」限時招募

活動時間：2021.03.12 05:00 - 2021.03.19 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬「SSR怪人 鳳凰男」。

【活動2】「SSR怪人 鳳凰男」角色試煉

活動時間：2021.03.12 05:00 - 2021.03.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「SSR怪人 鳳凰男」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

活動時間：2021.03.12 05:00 - 2021.03.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

活動時間：2021.03.16 05:00 - 2021.03.31 05:00

活動內容：凡於即日起至超市時裝區以經費購買KING的時裝券，即可成功解鎖獲得「KING 白色連帽衫」限時時裝。購買照片箱累積完成收集時裝角色還可額外獲得相冊獎勵。

《一拳超人：最強之男》繁中版「KING 白色連帽衫」霸氣十足時裝 3 月 16 日限時登場！

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

(科技)