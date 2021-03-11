科技部去年傳出將改組回國科會，科技部長吳政忠今(11)日在立法院接受備詢時確定，科技部確定組改，並將改名為「國家科學與技術委員會」，目前編制都不會改變，僅是部分局處名稱有些微調整。至於時間方面，則預計這個立法院會期就會組改完成。

立委王婉諭詢問，總統另指示成立「數位發展部」，未來業務是否與科技部衝突、重疊？吳政忠說，目前建議行政院讓兩個單位並行，此案於本會期會確定。至於科技部改為國科會後，預算也不會有太多的變化，每年新台幣1100億元，其中新台幣600億元是一般預算，其他則為「5＋2」計畫與數位國家經濟方案等。

吳政忠也提到改組後的優勢，並指出，「部」和「會」的不同組織大小，其實各有好處，「部」的執行力強，首長能見度高，「會」則存在「球員兼裁判」的疑慮，但「會」的橫向溝通整合能力較強，影響力不見得小。回顧過去，當時國科會改制成科技部時，行政院之所以另設科技會報辦公室，原因就是如此。

吳政忠說，他在2006到2008年間，曾擔任國科會副主委，比較與科技部的業務，與前身國科會差異實則不大；甚至以國科會來說，三大目標是國家科技政策、國內1到2萬個大學教授的研究，還有科學園區。而後變成科技部，主要是在新創這部份增加。未來改為國科會，同樣還是會十分重視還創新創業領域。

(旺報 )