勞動部長許銘春。（劉宗龍攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。（林良齊攝）

勞動部勞動基金運用局前國內投資組組長游迺文涉貪一事引發國人嘩然，立委賴香伶要求應把基金局一定層級以上納入洗錢防制對象、主管也要輪調，對此，勞動部部長許銘春同意研議。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。

立委賴香伶表示，掌管約5兆基金的勞金局，去年爆發醜聞，雖然勞動部提出精進措施，但未把一定職級以上的人員納入洗錢防制對象，至少要把局長、副局長及主秘納入洗錢防制的對象中，一定層級以上的如組長級應建立3年或5年輪調；許銘春則說，同意研議。

(中時 )