雇主必須替適用勞退舊制的勞工提繳退休金到帳戶，勞動部今天表示，目前仍有3.5萬家公司的舊制帳戶未結清，金額約新台幣105億元，提醒雇主可向地方政府申請結清。

勞工退休準備金是事業單位預先為具勞基法退休金制度工作年資的勞工，依勞基法規定，按月提撥勞工薪資總額2%至15%作為準備金至台灣銀行存儲，在未來勞工符合退休條件時，支付勞工退休金用。

根據規定，當公司已經沒有舊制勞工，公司就可以辦理帳戶結清，但據勞動部統計，目前有3.5萬家公司的舊制帳戶未結清，金額約新台幣105億元。

勞動部勞動福祉及退休司司長謝倩蒨今天表示，勞動部一直都會請各縣市政府去查核事業單位是否已提撥足額退休金，過程中就發現有一些公司已沒有舊制勞工，但帳戶沒有結清。

謝倩蒨指出，公司辦理舊制帳戶結清，必須先確認是否該給舊制勞工的退休金跟資遣費都已經給了，或許有勞工符合退休要件，但不知道可以領舊制退休金，提醒雇主可以向地方政府申請帳戶結清。（編輯：張芷瑄）1100311

(中央社)