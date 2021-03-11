大陸以防檢疫為由自3月起禁止台灣鳳梨輸入，但近期發現有水果攤鳳梨每顆飆漲到百元以上，有人懷疑政府透過炒作「愛台灣」讓企業認購，但也使得鳳梨每顆價格飆漲，農委會主委陳吉仲表示，透過近期國內外通路業者以及民間認購的響應，已經把大陸片面禁止台灣鳳梨的外銷量克服，但未明確回覆每顆飆破百元的問題。

陳吉仲說，今日鳳梨在北農拍賣價格一公斤33元，一顆成熟的鳳梨約1.5公斤，賣到批發市場價格大概一顆50到60元，也因為國內外通路業者和國人的積極響應，已經把2月25日大陸片面禁止台灣鳳梨的部分克服，但未明確回覆每顆飆破百元的問題。

陳吉仲說，鳳梨外銷新通路部分已有相關獎勵措施，近期紙箱成本增加不只是農業部門，是因為去年疫情延燒至今導致運費大漲，國內很多紙漿原料都依賴進口，行政院已透過經濟部將紙漿所造紙箱盡可能提供給農民。

問到反萊豬公投，陳吉仲說，尊重所有的公投結果，但農委會的責任就是要穩定豬價，130億的養豬產業基金是要讓養豬產業永續經營，農委會也有和衛福部共推標示的工作，每天也有配合衛福部更新豬肉儀表板，目前國內豬肉可食用部位在整體市占仍有9成以上，目前也都沒有萊豬進口，國人請放心。

(中時 )