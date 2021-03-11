據《證券時報》報導，除電力已納入大陸全國碳交易市場外，擁有良好碳排放數據基礎的水泥、電解鋁行業將可能優先納入。石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙、航空剩餘七大行業，將在「順利對接、平穩過渡」的基調下逐步納入全國碳市場。

尚未被納入全國市場的行業將繼續在試點市場進行交易。因此，在未來一段時間內，大陸碳交易試點市場和全國統一市場將會並行。

今年2月，大陸全國碳交易市場正式開市。生態環境部印發的《碳排放權交易管理辦法（試行）》啟動施行。按照要求，企業年度溫室氣體排放量達到2.6萬噸二氧化碳當量，折合能源消費量約1萬噸標煤，即納入溫室氣體重點排放單位，應當控制溫室氣體排放、報告碳排放資料、清繳碳排放配額、公開交易等資訊並接受監管。

水泥行業碳排放在大陸占比13.5％，控制產量是最直接有效的減排方式。興業證券表示，可以提前關注3個方向：減產＆限產，格局改善；轉嫁成本，貿易替代；技術投入。

(旺報 )