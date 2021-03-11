民進黨立委王定宇遭週刊爆料，頻繁進出民進黨發言人顏若芳的住處，事件曝光後，兩人口徑一致聲稱，顏若芳是房東，王定宇則是房客，王定宇則是向顏若芳分租一個房間，房屋的格局曝光後，對此，房產達人Sway直言「說蠢謊的人鼻子會變長」！

據《鏡週刊》9日報導，王定宇及顏若芳兩人1周共度5夜，引發爭議，顏若芳則解釋，因王定宇曾向她提過想租房，因此將該房以租金8000元分租，兩人只是房東與房客的關係，不過室內格局曝光後，也令不少人議論紛紛。

房產達人Sway昨（10）日晚間在個人粉專《Sway房市觀測站》分析該房屋的格局，直言這也太爛了，「怪不得瞎了眼才跟已婚的」，且破壞別人家庭可是犯罪，並提醒「說蠢謊的人鼻子會變長」。

Sway表示，整間房子就只有一間廁所，廁所又位於主臥室內，所以室友就會直接登堂進入房間，洗澡、上廁所都會經過主臥室，令他直呼「你就直說是同居」。

Sway分析顏若芳的房屋格局，直言兩人就是同居，並表示「說蠢謊鼻子會變長」。（圖／翻攝自Sway房市觀測站）

Sway進一步說，主臥的衣櫃是二米長，以單身女子還說還夠，若要多放幾套男人的西裝，那只能放次臥，符合一人的衣服一個房間的功能；另外，次臥室慘壓樑，睡在下方睡眠品質一定很差，因此正常人還是會選擇睡主臥室。

最後，Sway也忍不住大酸，這件案的公設比為42%，「委員你好歹幫忙一下，年輕人買堆虛坪很不保值，公設比亂象早該管一管，除非你根本不在乎別人的資產，小女子賺錢很辛苦的。」

(中時新聞網)