國民黨立委陳以信獻花給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，引起黨內不少人反彈，資深媒體人黃暐瀚替陳以信緩頰，指陳以信送花是為感謝第一線的防疫人員。對此，國民黨前副祕書長蔡正元批評黃暐翰「邏輯太怪」，不能理解陳以信送花的行為；對於蔡正元的說法，網友神回：所以你才當不上不分區。

陳以信獻花一事引起熱議，黨內批判聲極大，資深媒體人黃暐瀚昨在臉書表示不應苛責，指陳以信因肯定台灣的防疫卻被黨紀處分，主動放棄爭取外交及國防委員會的召委，恐傷防疫人員的心。

但蔡正元昨晚也在臉書回應，「暐翰兄的邏輯真的太不容易懂」，古今中外真的沒有看過在野黨趁著總質詢向執政黨獻花，陳以信開創了歷史先例，只因為蘇貞昌、陳時中是防疫人員的上司，獻花給蘇陳兩人就等於獻花給防疫人員？

蔡正元反問，難道民進黨立委王定宇要獻花給黨發言人顏若芳，感謝顏對他照顧周到，另也因為蔡英文總統是顏的上司，所以就要跑去獻花給蔡英文嗎？這個邏輯太怪了。

蔡正元的說法也引起網友熱議，有網友說「跟馬有關係的陳以信、黃暐瀚都追殺這麼用力」、「蔡弟你懂的話不分區就是你了」、「完全認同你的意見！國民黨再不改進就趁早關門吧」、「獻花不如拿香跪拜！」

(中時新聞網)