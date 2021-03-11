日本2月生產者物價指數(PPI)雖已連12個月下降，但降幅趨緩是個好消息。加上近期國際原油價上漲，以及日本內需似有回溫跡象，也讓市場暫時拋開通貨緊縮疑慮。

嚴格講起來，日本央行11日這份最新躉售物價指數，也是衡量各日企對彼此間的產品與服務項目，相互收費行情的一種參考指數（Corporate Goods Price Index, CGPI）。換句話說，PPI也可視為是一種CGPI，2月是年減0.7％，元月更是年減1.5％。但按每月份來比較的話，2月月增0.4%，已連3個月增加，元月則增0.5%。

日央行這份PPI報告也顯示，2月油價較2020年同期減少6.3％，不過跌幅遠低於元月曾重挫14.4％。從這邊可以看出，全球大宗物資與燃料成本正在上漲。

日本央行表示，由於日本內需逐步回溫，故帶動2月鋼鐵與木材價格上揚。雖然新冠疫情對全球景氣衝擊很大，不過這次大宗商品物價漲勢，可望延燒至3月。

同時，日央行這份報告中，可以用來對照參考消費者物價指數(CPI)的日本國內消費者端成品價格，則為年減0.1％，降幅遠小於元月年減0.8％，表示物價有微幅上漲趨勢。

由於日本央行下周將舉行政策會議，屆時將會討論如何讓疫情紓困計畫更有效率執行與更佳持久性。不過，日本目前通膨環境與日央行設定的目標值2％相比，兩造間還是差距頗大。

(時報資訊)