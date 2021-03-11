宇峻(3546)與智寶國際聯合取得Falcom旗下《英雄傳說：閃之軌跡》的動畫與遊戲權利，同時結合全球動畫發行商SONY旗下Funimation等公司計畫籌組全球化專案製作團隊，改編《英雄傳說：閃之軌跡》成全新系列TV動畫與遊戲。宇峻持續推動遊戲IP泛娛樂，期待此次遊戲與動畫串聯合作，創二次元IP高峰。

《英雄傳說》自1989年初代上市以來，以峰迴路轉的劇情，加上深刻的人物刻劃，被日本玩家票選為三大RPG之一。 從2004年起推出《軌跡系列》開創了《英雄傳說》全新的故事，截至目前為止，《軌跡系列》總銷量超過550萬套。

宇峻過去《幻想三國誌》IP動畫已經與智寶國際合作，這次在Falcom慶祝成立40周年時，再次與智寶國際合作，加上Funimation及日本動畫製作公司一同展開《英雄傳說：閃之軌跡》全新動畫，未來宇峻也將推出《閃之軌跡》動畫的全新遊戲。

宇峻自推動遊戲IP泛娛樂化佈局以來，除將台灣自有IP發揚光大外，一直到引進海外經典IP改編成遊戲或製作動畫等，希望憑藉著動畫與遊戲研發的合作模式，走出台灣動畫與遊戲的新高度。

(時報資訊)