由於在遠端工作模式興起之下，來自亞馬遜和微軟的競爭持續加劇，全球主要商業軟體公司甲骨文（Oracle Corp）的雲端事業上季營收表現不如預期，且本季公司整體營收預測意外疲弱。

受此打擊，甲骨文周三盤後股價重挫6.5%，報67.44美元。

甲骨文第三財季（截至2月28日）整體營收年增3%，100.9億美元，略高於市場預估的100.7億美元。經調整後，每股盈餘為1.16美元，優於市場預估的1.11美元。

甲骨文旗下以營收計最大的事業—雲端服務與授權支援部門，第三財季營收年增5%，為72.5億美元，不及分析師預測均值72.7億美元。

甲骨文預期第四財季營收（按固定匯率計算）將成長1%～3%，以此估算其中位數為106.5億美元，遠不及市場預測均值108.4億美元。

新冠肺炎疫情掀起遠端工作趨勢，許多企業必須將業務轉移到雲端上，導致對甲骨文的雲端產品、微軟Azure與亞馬遜Amazon Web Services的需求增加。

甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）表示，我們將盡快開拓新地區，以支持我們快速成長的基礎架構事業。為了與亞馬遜和微軟提供的雲端服務競爭，甲骨文一直在增建數據中心。

Third Bridge分析師Scott Kessler表示，有人說甲骨文正在轉變成為雲端運算的巨頭，但該公司的增長仍然很小，儘管取得了一些明顯的進步，但是甲骨文第三財季營收仍僅增長3%。

(時報資訊)