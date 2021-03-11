太空發展法3天送院會 賴香伶：最低工資法還在地上爬 10:412021/03/11 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨立委賴香伶。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。（林良齊攝） 勞動部2019年把最低工資法送進行政院中，但至今未送院會排審，立委賴香伶表示，太空發展法3天就送到院會排審，但影響百萬名勞工的最低工資法卻還在地上爬，影響勞工權益的職災保險單獨立法也遲遲未送院會。 立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。 居家改運4秘訣 這處保持乾淨就能催旺財運 勞工職災保險單獨立法 勞長：有信心本會期送審 (中時 ) #院會 #最低工資法 #立委 #太空發展法 #賴香伶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 移工年限屆滿 四度開放延長 04:102021/03/11 金融．稅務 律經之聲－碳費徵收、碳交易與用電大戶條款之共舞 04:102021/03/11 專題周報 華銀曼谷代表人辦事處 開幕 04:102021/03/11 金融．稅務 藻礁未納自然地景 海委會桃園市踢皮球 04:102021/03/11 地方新聞 車票、加油發票不要丟 六福萬怡X理想大地有好康 09:202021/03/11 生活 無畏外資調節 12檔抗震電子股hold住 04:102021/03/11 證券．權證 護國神山猛 台積電專利連5霸 04:102021/03/11 財經焦點 聯發科Q1營收 將突破千億 04:102021/03/11 財經要聞 花蓮誤入山區陷阱 流浪狗滿身傷 04:102021/03/11 地方新聞 黃天牧今年最想推動 金管會提三大亮點政策 04:102021/03/11 財經要聞 永冠2月、前二月營收拉響炮 04:102021/03/11 證券．權證 生活熱門新聞 阿伯初四啦！搭捷運看謎片「耳機忘插好」 隔壁妹子笑爆身體狂抖 - 生活 女大生穿睡衣突遇男房東 下秒奔回房照鏡子：完了 - 生活 台版「亞特蘭提斯」翡翠水庫水底秘密埋藏35年 幾乎無人知曉 - 生活 綠營打手立委傳緋聞 名醫：我實在沒冤枉他 - 生活 搭電梯狂放屁好糗！27歲女檢查竟罹癌 醫曝2種屁要小心 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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