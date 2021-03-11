立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。（林良齊攝）

勞動部2019年把最低工資法送進行政院中，但至今未送院會排審，立委賴香伶表示，太空發展法3天就送到院會排審，但影響百萬名勞工的最低工資法卻還在地上爬，影響勞工權益的職災保險單獨立法也遲遲未送院會。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。

(中時 )