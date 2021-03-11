我國防部今(11)日表示，美驅逐艦乙艘，航經臺灣海峽由北向南行駛。

美艦通過臺灣海峽南駛期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

大陸解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校11日隨後表示，3月10日，美「芬恩」號導彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作。美艦行為傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，我們對此表示堅決反對。東部戰區組織兵力對美艦穿航行動全程伴隨跟監，嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁。

這是美國軍艦自拜登政府1月底上台以來第3次採取穿航台海行動。麥肯號（USS John McCain）飛彈驅逐艦方於2月4日通過台灣海峽；飛彈驅逐艦魏柏號也方於2月24日通過台灣海峽。

值得注意的是，自2021年開始，解放軍東部戰區對美艦3次穿航行動皆發布聲明警告。而東部戰區2020年並沒有每次皆對美艦穿台海行動警告。

(旺報 )