疑神明桌電線走火 蘆洲民宅起火4人自行逃出（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市蘆洲區永安北路二樓民宅疑神明桌電線走火，今天上午8時許發生火警，警消人員獲報後趕往現場，人員準備破門時，42歲屋主自行開門逃生，隨後屋內年約53歲吳男、73歲吳男以及70多歲王女也各自從前後門逃出，警消人員在12分鐘內控制火勢，8點24分正式熄滅火勢，警消表示，詳細起火原因仍待調查。

(中時 )