疑神明桌電線走火 蘆洲民宅起火4人自行逃出 10:442021/03/11 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑神明桌電線走火 蘆洲民宅起火4人自行逃出（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑神明桌電線走火 蘆洲民宅起火4人自行逃出（翻攝照片／戴上容新北傳真） 新北市蘆洲區永安北路二樓民宅疑神明桌電線走火，今天上午8時許發生火警，警消人員獲報後趕往現場，人員準備破門時，42歲屋主自行開門逃生，隨後屋內年約53歲吳男、73歲吳男以及70多歲王女也各自從前後門逃出，警消人員在12分鐘內控制火勢，8點24分正式熄滅火勢，警消表示，詳細起火原因仍待調查。 抖音片驚見黑衣人亂入警車惹議 警澄清：助修車非犯人 花蓮狼志工猥褻17名男童 教育處已介入調查 (中時 ) #電線走火 #警消人員 #吳男 #火勢 #民宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BMW競速奧迪飆破時速2百 肇事駕駛害華航副機師亡遭判4年 13:072021/03/10 社會 台東市精華地段蓋社會住宅 市價8折只租不賣 17:362021/03/10 寶島 混入籃球校隊 狼志工猥褻17男童 04:102021/03/11 社會新聞 駁二本東倉庫焚毀 陳其邁盼原地重建 04:102021/03/10 焦點要聞 板橋自小客拒檢逃逸撞警車 警破窗逮毒男 22:182021/03/10 社會 舊愛猝死成緋聞絕緣體 性感女神不信婚姻單身至今 06:312021/03/11 娛樂 掃黑5策略 陳家欽誓斬除大小咖 04:102021/03/11 社會新聞 一家三代出遊 自撞匝道路樹釀1死3傷 19:322021/03/10 社會 槍殺2命哭後悔 罹癌麵包師羈押 04:102021/03/10 地方新聞 他娶「鑲金植物人」4年存款被榨乾 心死離婚網友全叫好 08:292021/03/10 生活 淡水男醫院外對警衛揮拳引熱議 4名警衛上前聯合壓制 14:572021/03/10 社會 社會熱門新聞 7人夜衝武嶺看日出 慘見自己百萬名車燒成一團火球 - 社會 前空姐才控婆婆咬人 今灑汽油縱火夫妻嚴重燒傷 - 社會 送便當到成功嶺部隊請款遭拖欠 店家怒：不要錢當勞軍好了 - 社會 飛安大漏洞 阿伯騎鐵馬侵入松機跑道晨運 航管嚇呆 - 社會 眼鏡蛇竄家中淋熱水、亂棒打死 PO照苦換6個月徒刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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