春季國旅旺季即將來臨，台南「趣淘漫旅」響應政府綠能政策，推出「趣淘冒險王」住房專案，三天二夜4人同行每人每晚1,375元起，專案規劃免費騎乘gogoro遨遊曾文水庫園區、台南左鎮化石園區門票、館內冒險活動六項免費遊玩，專案入住還能集章抽價值26,000元的逗陣套房住宿券。假日加碼推出獨家「戶外探索」，跟著趣淘人用在地的方式認識曾文水庫園區生態。多項體驗設計，滿足6歲-60歲對旅行的需求，早鳥預訂再贈品牌小物及餐飲折價券，創下台南渡假飯店最值回票價的春旅專案。 據統計截至110年3月初，全台電動機車銷售量來到44萬5千輛，經濟部日前更宣佈110年度電動機車補助方案，觀看各家業者積極推陳出新車款，勢必又會掀起一波青年購車潮。作為全台首間主打年輕人冒險飯店Hotel CHAM CHAM Tainan 趣淘漫旅-台南，看準此趨勢特別攜手台南在地電動機車租賃業者-ZOCHA異業結合，導入gogoro電動機車，提供房客遊玩飯店設施之虞，更能以環境友善的方式暢遊曾文水庫風景園區，搭乘觀光遊艇遊覽水庫風光、前往山豬島餵食野生山豬或是親臨飛鷹峽谷，希透過此合作將旅客的旅程感受串聯起來不間斷，創造更美好的回憶。

趣淘漫旅-台南鑒於國旅大爆發，旅客結構改變，特別斥資百萬在飯店打造近百坪親子友善放電空間-趣淘星球，規劃多元探索區域，更有小朋友最喜歡的溜滑梯球池。目前試營運規劃每日四個場次，讓爸爸媽媽輕鬆選擇時段帶小孩來放電，給自己一個偷閒的機會，未來也會不定期規劃專屬小小大人的活動。

(工商 )