達能（3686）公佈2021年2月營收為1,052萬元，營業收入較去年同期成長19.57％。

二月份因農曆年關前的備貨需求，多晶矽價格略為上升，農曆年後則在多晶矽廠商庫存偏低，供貨吃緊及下游晶片廠的積極備料下，多晶矽價格持續上揚；達能科技二月份營業收入因此較去年同期業績有19.57％ 的成長。

在農曆年的長假過後，多晶矽原料廠商庫存偏低，其中尤以單晶緻密料及使用於連續拉晶的高品質復投料最為短缺，因此多晶矽價格於農曆年假後持續上揚，同時亦連帶使矽晶片廠商調漲價格。由於中國大陸多晶矽原料預計於第三季末才有新增產能開出，因此高品質多晶矽原料供不應求的狀態有機會持續。然而下游廠商在供需壓力下價格不易調漲，在太陽能產業上下游拉鋸狀態下，短期內多晶矽原料與矽晶片價格應有機會維持穩定或微幅上調。不過由於新冠肺炎在全球各區域國家疫情仍因不斷演變的變種病毒而持續嚴峻，因此今年全球太陽能產業的裝機需求及產業鏈各環節價格變動仍需視新冠肺炎疫情控制之後續發展而定。

(工商 )